Фонетический разбор слова устроить
Русский язык
Фонетический разбор слова устроить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У гласн., безуд. С согл., глух. Т согл., глух. Р согл., зв., сонорный О гл., ударн. И гл., безуд. Т" согл., глух. Устроить - 8 букв, 7 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Английский язык
Русский язык
1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить...