Фонетический разбор слова устроить

Русский язык
Фонетический разбор слова устроить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У гласн., безуд. С согл., глух. Т согл., глух. Р согл., зв., сонорный О гл., ударн. И гл., безуд. Т" согл., глух. Устроить - 8 букв, 7 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение с пошаговыми действиями: (K- 7756)- -12000=4896! плиз!
Ответить
Українська мова
Поможіть написати 5 клас пліз 3 речення за цією схемою!
Ответить
Английский язык
Present perfect continous
Ответить
Русский язык
1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить...
Ответить
Алгебра
4x^4-9x^2-100=0 решать x^2=t,
Ответить