Площадь прямоугольника 24 см в квадрате, Каким может быть в см его периметр? найти 4 ответа
Математика
Площадь прямоугольника 24 см в квадрате, Каким может быть в см его периметр? найти 4 ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см периметр, а площадь нужна
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