Сколько звуков в слове Поле?
Русский язык
Сколько звуков в слове Поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле-(п о л' э)- 4 звука Ответ: 4 звука
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