Помогите пожалуйста решить уравнение с пошаговыми действиями: (K- 7756)- -12000=4896! плиз!
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение с пошаговыми действиями: (K- 7756)- -12000=4896! плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К= (7756-12000)=4896 к=4244 к=4896-4244 к=652 ответ =652
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