4x^4-9x^2-100=0 решать x^2=t,
Алгебра
4x^4-9x^2-100=0 решать x^2=t,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²=t 4t²-9t - 100 = 0 D = 9² - (-100) * 4 * 4 = 81 + 1600= 1681 t1 = (9 + 41) / 16 = 50/16 t2 = (9 - 41) / 16 = -32/16 = -2 x²= 50/16 x² = -2 x²=25/8 такое не может быть, так как любое число в квадрате x = 5/√8 не может быть отрицательным x = -5√8
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