Фонетический разбор слово ясень

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Фонетический разбор слово ясень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - [й’] - согласный, звонкий, непарный, (сонорный), мягкий.        [а] - гласный, ударный.  С - [c ’] - согласный, глухой, мягкий, парный. Е - [и] - гласный, безударный.  Н - [н] -   согласный, звонкий, непарный. (сонорный), мягкий. Ь - не имеет звука. Следовательно, 5 букв, 5 звуков, 2 слога. 
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