Фонетичний розбір імя андрій

Українська мова
Фонетичний розбір імя андрій
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ан-корень др-суффикс ей-окончанеие
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