Фонетичний розбір імя андрій
Українська мова
Фонетичний розбір імя андрій
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Ан-корень др-суффикс ей-окончанеие
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Українська мова
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Найдите косинусы углов а)-0градусов б)30градусов в) 45градусов г) 60градусов д)90град??сов е)120градусов