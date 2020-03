For или since? Упражнение 4. В письме есть 4 ошибки на использование for и since. Найдите и исправьте их. Dear Mum and Dad, I've lived in Africa since two weeks and I love it! Africa is beautiful! I haven’t travelled to any f...

Английский язык

For или since? Упражнение 4. В письме есть 4 ошибки на использование for и since. Найдите и исправьте их. Dear Mum and Dad, I've lived in Africa since two weeks and I love it! Africa is beautiful! I haven’t travelled to any faraway place for last summer. I’m so happy now! I’ve already seen Mr. Rambler. He is working for WWF here and taking photos of wild animals. I haven’t seen any lions yet. I think I’ll see them later. Thank you for the trip. I’ve dreamed of Kenya for my childhood. I haven’t seen you since ages! I miss you so much!

