Решите задачу: В реакции с магнием прореагировала 2 моль НCl. Вычислите массу НCl (в граммах).
Химия
Решите задачу: В реакции с магнием прореагировала 2 моль НCl. Вычислите массу НCl (в граммах).
Ответ(ы):
Гость:
N(HCl)=2моль m(HCl)-? m=M×n M(HCl)=1+35=36г/моль m(HCl)=36×2=72моль
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