Решите задачу: В реакции с магнием прореагировала 2 моль НCl. Вычислите массу НCl (в граммах).

Химия

Решите задачу: В реакции с магнием прореагировала 2 моль НCl. Вычислите массу НCl (в граммах).

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