В арифметической прогрессии первый член равен 12,2, разность равна 0,4. Найдите номер члена этой прогрессии равного 30,6

Алгебра
В арифметической прогрессии первый член равен 12,2, разность равна 0,4. Найдите номер члена этой прогрессии равного 30,6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Применена формула общего члена арифметической прогрессии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Замени подчеркнутую букву так чтобы получилось новое слово cake-lake,name -?
Ответить
Литература
Написать чем понравилс произв носова
Ответить
Математика
Один диспетчер телевизионной компании принял за день 162 заявки на ремонт оборудования, а второй-108 заявок. Можно ли эти заявки распределить поров...
Ответить
Русский язык
Разряды количественных числительных
Ответить
Математика
В 3 раза больше уножить или разделить
Ответить