В арифметической прогрессии первый член равен 12,2, разность равна 0,4. Найдите номер члена этой прогрессии равного 30,6
Алгебра
В арифметической прогрессии первый член равен 12,2, разность равна 0,4. Найдите номер члена этой прогрессии равного 30,6
Ответ(ы):
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Применена формула общего члена арифметической прогрессии
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