Укажите кислоту, из которой может образоваться эстер- метаноат???
Химия
Укажите кислоту, из которой может образоваться эстер- метаноат???
Ответ(ы):
Гость:
Муравьиная кислота ......................................
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