Укажите кислоту, из которой может образоваться эстер- метаноат???

Химия
Укажите кислоту, из которой может образоваться эстер- метаноат???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Муравьиная кислота ......................................
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