Догадайся о чем предупреждают девочку условные знаки?
Окружающий мир
Догадайся о чем предупреждают девочку условные знаки?
Ответ(ы):
Гость:
Каждый знак предупреждает о чем-то своем Есть знаки,о том что тут большой поток машин,есть и для водителей. Для этого нужны картинки. Есть картинки?
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