Причины неудачи предпринимательства(объективные и субъективные) Зорание спаси??о
Обществознание
Причины неудачи предпринимательства(объективные и субъективные) Зорание спаси??о
Ответ(ы):
Гость:
Отсутствие четко поставленной цели и стремления к ней. Неспособность целиться выше. Нехватка самодисциплины. Прокрастинация (следствие лени и нежелания покидать зону комфорта) Излишняя осторожность (или наоборот неразумный риск). Плохие деловые партнеры. Недостаток концентрации. Ненужные расходы. Недостаток энтузиазма и добросовестности. Нехватка капитала. Желание мгновенной отдачи.
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