Причины неудачи предпринимательства(объективные и субъективные) Зорание спаси??о

Гость: Гость:

Отсутствие четко поставленной цели и стремления к ней. Неспособность целиться выше. Нехватка самодисциплины. Прокрастинация (следствие лени и нежелания покидать зону комфорта) Излишняя осторожность (или наоборот неразумный риск). Плохие деловые партнеры. Недостаток концентрации. Ненужные расходы. Недостаток энтузиазма и добросовестности. Нехватка капитала. Желание мгновенной отдачи.