Два лыжника одновременно выехали навстречу друг другу и через 45 минут встретилис?? на лыжне Скорость одного была 85 м/мин а скорость другого 130 метров в минуту Какова длина лыжни
Математика
Два лыжника одновременно выехали навстречу друг другу и через 45 минут встретилис?? на лыжне Скорость одного была 85 м/мин а скорость другого 130 метров в минуту Какова длина лыжни
Ответ(ы):
Гость:
45*85+45*130=9675 метров
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