Какая масса и колличество v получится при взаимодействии 91г оксида V (Валентность 5) с кальцием
Химия
Какая масса и колличество v получится при взаимодействии 91г оксида V (Валентность 5) с кальцием
Ответ(ы):
Гость:
182 г-----------2 моль V₂O₅ + 5Ca = 2V + 5CaO 91 г ------------х моль х=∨(V) = 1 моль М(V) = 51 г/моль m(V) = 1 моль* 51 г/моль = 51 г Ответ: 51 г V или 1 моль V
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