1. Чем отличаются наречия от других частей речи?

Русский язык
1. Чем отличаются наречия от других частей речи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В грамматике: неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или другого признака. К примеру: Ясно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество электричества пройдёт через поперечное сечение проводника за 3 ??ин, если сила тока в нём 0,3А ?
Ответить
Математика
Длина сторона прямоугальника 9см и 8см сколько квадратов со стороной 2см
Ответить
Математика
Два лыжника одновременно выехали навстречу друг другу и через 45 минут встретилис?? на лыжне Скорость одного была 85 м/мин а скорость другого 130 м...
Ответить
Химия
Какая масса и колличество v получится при взаимодействии 91г оксида V (Валентность 5) с кальцием
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с заданием N2
Ответить