1. Чем отличаются наречия от других частей речи?
Русский язык
1. Чем отличаются наречия от других частей речи?
Ответ(ы):
Гость:
В грамматике: неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или другого признака. К примеру: Ясно
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