Какое количество электричества пройдёт через поперечное сечение проводника за 3 ??ин, если сила тока в нём 0,3А ?

Физика

Какое количество электричества пройдёт через поперечное сечение проводника за 3 ??ин, если сила тока в нём 0,3А ?

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