Какое количество электричества пройдёт через поперечное сечение проводника за 3 ??ин, если сила тока в нём 0,3А ?
Физика
Какое количество электричества пройдёт через поперечное сечение проводника за 3 ??ин, если сила тока в нём 0,3А ?
Ответ(ы):
Гость:
Дано t=180 с I=0,3 A Q- ? Q=I*t=0,3*180= 54 Кл
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