Чему равна площадь квадрата с длиной стороны 50 см
Математика
Чему равна площадь квадрата с длиной стороны 50 см
Ответ(ы):
Гость:
50 x 50 = 2500 см2 - s квадрата
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