Запиши ряд из трех четырехзначных чисел в котором Каждое следующее число увеличи??ается на три сотни

Математика
Запиши ряд из трех четырехзначных чисел в котором Каждое следующее число увеличи??ается на три сотни
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1000, 1300, 1600, 1900, 2200 и т.д. 
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