Разряды количественных числительных
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Разряды количественных числительных
Ответ(ы):
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У количественных числительных три разряда: 1. Целые числа: два, сто двадцать. 2. Дробные числа: одна вторая, три четвёртых. 3. Собирательные числительные: пятеро друзей, семеро козлят.
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