Form complete sentences. 1. Nancy/a cup of tea/afternoon/in/sometimes/has/the.

Английский язык
Form complete sentences. 1. Nancy/a cup of tea/afternoon/in/sometimes/has/the.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие причины срдействовали созданию балто-славянских государств?
Ответить
Русский язык
Начальная форма слова синее
Ответить
Биология
Почему сейчас нет древовидных папоротников?
Ответить
Русский язык
Почему берёза символ России сюатое изложение
Ответить
Геометрия
Как решать и найти площадь трапеции. стороны 9,7,12,12
Ответить