Как решать и найти площадь трапеции. стороны 9,7,12,12

Геометрия
Как решать и найти площадь трапеции. стороны 9,7,12,12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это равнобедренная трапеция с боковыми сторонами 12, верхним 7 и нижним 9. опустим перпендикуляры из вершин меньшего основания. этими перпендикулярами нижнее основание делится на три отрезка длинами 1, 7, 1. а сама трапеция высотами делится на два одинаковых прямоугольных треугольника и прямоугольник. в прямоугольном треугольнике известны гипотенуза 12 и катет 1. по теореме Пифагора найдем второй катет (он же высота трапеции) квадратный корень из 143. найдем площадь трапеции S=(7+9)/2 × квадратный корень из 143=8корней из 143
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помгите, пожалуйста......с одз
Ответить
Русский язык
Записать слова в неопределённой форме вытекает постригли испекут сберегли умыва??тся умылся одевается оделись
Ответить
Математика
Решите плз хотяб 1,2,3
Ответить
Математика
На каком предприятиях ты побывал во время экскурсии на кирпичном заводе
Ответить
Физика
Чему равна сила тяжести действующая на тело массой 2 кг находящейся на земле изобразите силу графически
Ответить