На каком предприятиях ты побывал во время экскурсии на кирпичном заводе

Математика
На каком предприятиях ты побывал во время экскурсии на кирпичном заводе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
на кирпичном заводе (судя по условию)
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