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Sin(x/2+п/3)=1/2??? Найти
Алгебра
Sin(x/2+п/3)=1/2??? Найти
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х/2+п/3= + - п/4+2пn, n принадлежит Z; x= +-п/2-2п/3 +4 пn;
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