как режить это уровнение. x×9= 130+140=
Математика
как режить это уровнение. x×9= 130+140=
Ответ(ы):
Гость:
Х×9=270 х=270÷9 х=30
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