Как легко можно понять как подчеркиваються дополнения,определение,обстоятельства ?

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Определения - это имя прилагатнльное (какой, какая, какое) подчеркивается волнистой линией дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей. подчёркивается пунктирной линией обстоятельство в основном наречия отвечает на вопросы (что, когда, куда, откуда, почему, зачем и как). подчёркивается точка пунктир, точка пунктир