Люди помогите поже решить линейное уравнение 5(2y-9)+6y=4 (3y-2 )-21
Математика
Люди помогите поже решить линейное уравнение 5(2y-9)+6y=4 (3y-2 )-21
Ответ(ы):
Гость:
10у-45+6y=4 16y=4+45 16y=49 Y=49/16 Y=3,0625
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