Сделайте предложения отрицательными 1 she thinks about you 2Jane wanted to buy some fruit 3 I shell see you tomorrow 4 they are walking little Alice 5 I come home late 6 I am waiting for you 7 I get up early 8 She under...
Английский язык
Сделайте предложения отрицательными 1 she thinks about you 2Jane wanted to buy some fruit 3 I shell see you tomorrow 4 they are walking little Alice 5 I come home late 6 I am waiting for you 7 I get up early 8 She understood well
Ответ(ы):
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