(а-3b)+(5a-3b)-2a помогите (многочлен)
Алгебра
(а-3b)+(5a-3b)-2a помогите (многочлен)
Ответ(ы):
Гость:
(a-3b)+(5a-3b)-2a=a+5a-2a-3b-3b=4a-6b=2(2a-3b)
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