Буратино выполняет интересное задание: Когда меня прочтешь сначала, Я – город в стороне чужой. Прочтёшь с конца – и тотчас стала Большая рыба пред тобой.
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Буратино выполняет интересное задание: Когда меня прочтешь сначала, Я – город в стороне чужой. Прочтёшь с конца – и тотчас стала Большая рыба пред тобой.
Ответ(ы):
Гость:
1.Город Милан 2. рыба Налим
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