Решите плз хотяб 1,2,3

Математика
Решите плз хотяб 1,2,3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое 7/25 знак посмотри. не помню где какая четверть.
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