Почему берёза символ России сюатое изложение
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Почему берёза символ России сюатое изложение
Ответ(ы):
Гость:
Интересно, что береза стала символом России благодаря одному человеку. Речь идет о поэте С. А. Есенине. В его стихотворениях береза стала ассоциироваться с родным домом, с малой родиной, с русской глубинкой. Береза – компонент типичного русского пейзажа. Особую силу эти ассоциации приобрели в кругу русской эмиграции, представители которой, читая стихи С. А. Есенина, испытывали особую тоску по покинутой России.
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