Фрагмент одной цепочки ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: ТЦАГАТТ??ГАГТТЦЦАЦАТЦА... Определите последовательность мономеров белка, закодированного в данном фрагменте
Биология
Фрагмент одной цепочки ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: ТЦАГАТТ??ГАГТТЦЦАЦАТЦА... Определите последовательность мономеров белка, закодированного в данном фрагменте
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