Помогите пожалуйста решить Номер: 1169 (в)
Алгебра
Помогите пожалуйста решить Номер: 1169 (в)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-1)²-18(x²-1)+45=0 x⁴-2x²+1-18x²+18+45=0 x⁴-20x²=-64 x²(x²-20)=-64 x²-20=-64 x=8 x²=-44 Ответ:x²=-44.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите составить слова --ня --ня ---ня ---ня ----ня -----ня ------ня Если с можете ,?? я знаю что вы с можете :) :) :) :)
Физика
Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.
Математика
Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой...
Русский язык