Помагите 1440 плиз оч надо зарание спасибо.
Математика
Помагите 1440 плиз оч надо зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0,7542х+0,2458х-20,9=х-20,9 220-20,9=199,1 б)66,6у-44,4у+8,11=22,2у+8,11 22,2×10+8,11=222+8,11=230,11
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