Фразеологизм к слову подруга
Русский язык
Фразеологизм к слову подруга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм к слову подруга-подруга жизни.
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