Фразеологизмы которые стали пословицами

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- Бабушка надвое сказала - Без царя в голове - Взятки гладки - Голод не тётка - Гоняться за двумя зайцами - Задним умом крепок - Из грязи в князи - И хочется и колется - Как с гуся вода - Колоть глаза - Кусать локти - Мокрая курица - Море по колено - Моя хата с краю - На кривой не объедешь - Небо коптить - Отрезанный ломоть - Расхлёбывать кашу - Резать правду (правду-матку) - Рыть, копать яму кому-то, под кого-то - Собака на сене - Собаку съел - Стреляный воробей - Тяп-ляп - Хвататься за соломинку - Чудеса в решете - Язык без костей