Фразеологизмы которые стали пословицами

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Фразеологизмы которые стали пословицами
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Автор: Гость
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Гость:
- Бабушка надвое сказала  - Без царя в голове  - Взятки гладки  - Голод не тётка  - Гоняться за двумя зайцами  - Задним умом крепок  - Из грязи в князи  - И хочется и колется - Как с гуся вода  - Колоть глаза  - Кусать локти  - Мокрая курица  - Море по колено - Моя хата с краю  - На кривой не объедешь  - Небо коптить  - Отрезанный ломоть  - Расхлёбывать кашу  - Резать правду (правду-матку)  - Рыть, копать яму кому-то, под кого-то  - Собака на сене  - Собаку съел  - Стреляный воробей  - Тяп-ляп  - Хвататься за соломинку  - Чудеса в решете  - Язык без костей
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