Сочинение на тему Моё восприятие на романа дубровский Помогите срочно пожалуйста

Литература
Сочинение на тему Моё восприятие на романа дубровский Помогите срочно пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
В произведении "Дубровский" есть необычные герои,разные повороты событей,печальная развязка.
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