Сочинение на тему ,,Пушкин лицеист,, жизнь А. С. Пушкина в лицеи.

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«Пушкин поступил в Лицей в 1811 го­ду. 19 октября 1811 года состоялось тор­жественное открытие Лицея. Годы, ко­торые были проведены в Лицее, поэт час­то называл самыми счастливыми в своей жизни. Лицеисты, окончив обучение, каж­дый год отмечали день 19 октября. Пуш­кин посвящал этому событию стихи. Са­мое знаменитое из них называется «19 ок­тября». В нем есть замечательные строки:Материал с сайта http://iEssay.ru Друзья мои, прекрасен наш союз!Он, как душа, неразделим и вечен —Неколебим, свободен и беспеченСрастался он под сенью дружных муз,Куда бы нас ни бросила судьбина,И счастие куда б ни повело,Все те же мы: нам целый мир чужбина,Отечество нам Царское Село. Это стихотворение не только гимн Ли­цею, это — гимн дружбе».