Сочинение на тему ,,Пушкин лицеист,, жизнь А. С. Пушкина в лицеи.
Литература
Сочинение на тему ,,Пушкин лицеист,, жизнь А. С. Пушкина в лицеи.
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«Пушкин поступил в Лицей в 1811 году. 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея. Годы, которые были проведены в Лицее, поэт часто называл самыми счастливыми в своей жизни. Лицеисты, окончив обучение, каждый год отмечали день 19 октября. Пушкин посвящал этому событию стихи. Самое знаменитое из них называется «19 октября». В нем есть замечательные строки:Материал с сайта http://iEssay.ru Друзья мои, прекрасен наш союз!Он, как душа, неразделим и вечен —Неколебим, свободен и беспеченСрастался он под сенью дружных муз,Куда бы нас ни бросила судьбина,И счастие куда б ни повело,Все те же мы: нам целый мир чужбина,Отечество нам Царское Село. Это стихотворение не только гимн Лицею, это — гимн дружбе».
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