Используя различные источники информации, приведите разные версии и оценки событий Февраля и Октября 1917 года. Какие из них кажутся вам наиболее убедительными? Аргументируйте свое мнение.
История
Используя различные источники информации, приведите разные версии и оценки событий Февраля и Октября 1917 года. Какие из них кажутся вам наиболее убедительными? Аргументируйте свое мнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В феврале 1917 г. был классический военный переворот. Генерал Рузский насильно заставил Николая отречься. Попы на радостях поддержали и тут же отменили таинство венчания на царство. Новый царь (Ленин) в долгу не остался и отменил жидовствующих. За православного царя к нашему стыду кроме католиков никто не выступил. Попы те даже не посчитали нужным возвысить голос против ареста Николая и его семьи.
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