Вычислите силу притяжения к Земли,действующая на человека массой 50 кг
Физика
Вычислите силу притяжения к Земли,действующая на человека массой 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требуется определить силу тяжести (F). F=mg F- сила тяжести m- масса тела g- постоянная, равная 9.8 ( для упрощения берется 10) F=mg=10*50=500Н ОТВЕТ: 500 Н (Ньютонов)
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