Ливонская война. Краткое описание. Причины и последствия.
История
Ливонская война. Краткое описание. Причины и последствия.
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Ливонская война длилась с 1558 по 1583 года. В ходе войны Иван Грозный стремился получить доступ и захватить портовые города Балтийского моря, что должно было существенно улучшить экономическое положение Руси, за счет улучшения торговли. В данной статье мы поговорим кратко о Левонской войне, а также обо всех ее аспектах. Начало Ливонской войны Шестнадцатое столетие было периодом беспрерывных войн. Российское государство стремилось обезопасить себя от соседей и вернуть земли, которые ранее входили в состав Древней Руси. Войны велись по нескольким направлениям: Восточное направление ознаменовалось покорением Казанского и Астраханского ханств, а также началом освоения Сибири. Южное направление внешней политики представляло извечную борьбу с Крымским ханством. Западное направление – события длительной, тяжёлой и очень кровопролитной Ливонской войны (1558–1583 гг.), о которой и пойдёт речь.
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