Нужно пять глаголов на казахском и с каждым отдельно составить предложение, ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Қазақ тiлi
Нужно пять глаголов на казахском и с каждым отдельно составить предложение, ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол барамын- мен ертен мектепке барамын. Глагол ойнау ойыншактармен ойнап отырмын. Глагол шугылдану мен спортпен шугылданамын. Глагол секиру мен кеше дукенде батута секирдим Глагол тартылу Кеше дене шынуктыруда мен ен коп тартылдым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
5ть комнатных растений которые начинаются на 5ть первых букв алфавита?!
Ответить
Українська література
Художні засоби із вірша Думка
Ответить
История
Ливонская война. Краткое описание. Причины и последствия.
Ответить
Физика
Вычислите силу притяжения к Земли,действующая на человека массой 50 кг
Ответить
География
Что влияет на расположение фарватера?
Ответить