Нужно пять глаголов на казахском и с каждым отдельно составить предложение, ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Қазақ тiлi
Нужно пять глаголов на казахском и с каждым отдельно составить предложение, ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол барамын- мен ертен мектепке барамын. Глагол ойнау ойыншактармен ойнап отырмын. Глагол шугылдану мен спортпен шугылданамын. Глагол секиру мен кеше дукенде батута секирдим Глагол тартылу Кеше дене шынуктыруда мен ен коп тартылдым
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