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Художні засоби із вірша Думка
Українська література
Художні засоби із вірша Думка
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Гость:
Епітети метафори,порівняня,паралелізм;
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