Маша отметила в тетради 5 точек и соединила их отрезками проводя по одному отрезку через каждые две точки Сколько всего отрезков получилось у Маши

Математика
Маша отметила в тетради 5 точек и соединила их отрезками проводя по одному отрезку через каждые две точки Сколько всего отрезков получилось у Маши
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Гость:
4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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