Маша отметила в тетради 5 точек и соединила их отрезками проводя по одному отрезку через каждые две точки Сколько всего отрезков получилось у Маши

Математика

Маша отметила в тетради 5 точек и соединила их отрезками проводя по одному отрезку через каждые две точки Сколько всего отрезков получилось у Маши

Автор: Гость