Речення з одним головним членом речення про погодув жовтні
Українська мова
Речення з одним головним членом речення про погодув жовтні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь.Надворі жовтень.Листя різнобарвного кольору на скронях дерев.Сумне сонечко на небі.Інколи його не видно із-за хмар.Легенький вітерець.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста напишите шесть сложносочиненных предложений с разделительными союза??и или, либо, то - то.
История
Используя различные источники информации, приведите разные версии и оценки событий Февраля и Октября 1917 года. Какие из них кажутся вам наиболее у...
Қазақ тiлi
Українська література