Очень нужно 3 и 4 задачи решить!Помогите пожалуйста
Геометрия
Очень нужно 3 и 4 задачи решить!Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)угол CDA=180-75=105; углы CDA=ABC=105. Углы BCD=DAB=360-(105+105)=150. BCD=DAB=150/2=75 4)Углы ABC=CDA=55*2=110. Углы BCD=DAB=360-(110+110)=140 BCD=DAB=140/2=70
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