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4 км в квадрате...м в квадрате
Математика
4 км в квадрате...м в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км має 1000 м 4 км=4000 м
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