Помогите пожалуйста с 3 пунктом

Гость: Гость:

BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl; m(BaCl2)=w * m(р-ра)=0,26 * 100=26 г; M(BaCl2)=137+35,5*2=208 г/моль; n(BaCl2)=m(BaCl2) / M(BaCl2)=26 / 208=0,125 моль; n(BaSO4)=n(BaCl2)=0,125 моль (по уравнению реакции); M(BaSO4)=137+32+16*4=233 г/моль; m(BaSO4)=n(BaSO4) * M(BaSO4)=0,125 * 233=29,125 г.