Помогите пожалуйста!!!! Срочно, надо, ответьте как вы знаете, хотя-бы на что-то одно((( Помогите, пожалуйстаа((((lt;br /gt;lt;br /gt; 1)Какие трудности должны были преодолеть люди, что-бы создать условия для своего проживания в...

История
Помогите пожалуйста!!!! Срочно, надо, ответьте как вы знаете, хотя-бы на что-то одно((( Помогите, пожалуйстаа((((lt;br /gt;lt;br /gt; 1)Какие трудности должны были преодолеть люди, что-бы создать условия для своего проживания в долине и дельте Нила?lt;br /gt; 2)Почему древнегреческий историк Геродот назвал Египет "даром Нила"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Потому что государство было, как считалось, непотопляемое 2.Фараонов считали за Богов, а само господство Божим Даром
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