Помогите пожалуйста!!!! Срочно, надо, ответьте как вы знаете, хотя-бы на что-то одно((( Помогите, пожалуйстаа((((lt;br /gt;lt;br /gt; 1)Какие трудности должны были преодолеть люди, что-бы создать условия для своего проживания в...

История

Помогите пожалуйста!!!! Срочно, надо, ответьте как вы знаете, хотя-бы на что-то одно((( Помогите, пожалуйстаа((((lt;br /gt;lt;br /gt; 1)Какие трудности должны были преодолеть люди, что-бы создать условия для своего проживания в долине и дельте Нила?lt;br /gt; 2)Почему древнегреческий историк Геродот назвал Египет "даром Нила"?

Автор: Гость